BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama haritasında mavi olan iki şehri tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama haritasında mavi olan iki şehri tebrik etti

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama haritasında maviye dönen Çanakkale ve Kırklareli'yi tebrik etti.

Abone ol

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tebrikler Kırklareli. Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi! Tebrikler Çanakkale Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi!" diyerek tebrik etti.

Bakan Koca: 57 milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "57 milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise yüzde 60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da Polonyalı turistlerin feci ölümü
Antalya'da Polonyalı turistlerin feci ölümü
3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı
3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı
Haiti'de Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikastla ilgili 2 zanlı daha yakalandı
Haiti'de Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikastla ilgili 2 zanlı daha yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı
Fransız medyasından Türk SİHA'larına büyük övgü
Fransız medyasından Türk SİHA'larına büyük övgü
Biden'den Putin'e harekete geçme çağrısı
Biden'den Putin'e harekete geçme çağrısı
Suriye'ye insanı yardım geçişleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasını kararlaştırıldı
Suriye'ye insanı yardım geçişleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasını kararlaştırıldı
Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Bursa'da festival coşkusu başlıyor
Bursa'da festival coşkusu başlıyor
İYİ Parti cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
İYİ Parti cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması