Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama haritasında mavi olan iki şehri tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama haritasında maviye dönen Çanakkale ve Kırklareli'yi tebrik etti.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tebrikler Kırklareli. Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi! Tebrikler Çanakkale Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi!" diyerek tebrik etti.

Bakan Koca: 57 milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "57 milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise yüzde 60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.