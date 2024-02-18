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Emeklilikte Adalet Derneğinin "kademeli emeklilik" mitingi

Emeklilikte Adalet Derneğinin "kademeli emeklilik" mitingi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) "kademeli emeklilik" hakkı talebiyle Ankara'da miting düzenledi.

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"Büyük Ankara Mitingi" için Türkiye'nin farklı illerinden Başkente gelen dernek üyeleri Anıtpark'ta toplandı.

Burada üyeler adına konuşan EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, emekliliğin bir hak olduğunu belirterek, çalışan, üreten ve emeklilik primlerini doldurmuş insanlara "17 ila 20 sene daha yaş bekle" demenin haksızlık olduğunu söyledi.

Yapılan düzenlemelerin adaletli ve hakkaniyetli olması gerektiğini kaydeden Uğurlu, "Bu kadar yaş uçurumunu asla ama asla kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan hemen bir an önce dönülmeli ve bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir." dedi.

Uğurlu, Türkiye'de sistemin ve SGK'nın bütün yükünün 9 Eylül 1999 sonrası çalışanlarına yüklendiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Bu adaletsizliği çözüp çözmemek sizin, ama sandıkta hesap sormak da bizim. Bugün burada hakkımıza sahip çıkarak, doğmuş çocuklarımıza, doğmamış torunlarımıza çok kutsal, çok onurlu bir mücadele bırakıyoruz. Söz veriyorum, bu hakkı alacağız adaleti tecelli ettireceğiz."

Mitinge CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Genel Başkanı Melih Güner ve Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bartu Soral da katıldı.

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