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Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu miting düzenledi

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu miting düzenledi

İSTANBUL Kartal'da bir araya gelen Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, staj ve çıraklık döneminin SGK başlangıcı olması talebiyle eylem yaptı.

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Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar, "Staj, çıraklık SGK başlangıcı olsun", "Çocuk yaşta çalıştık sigortamızı isteriz", "Derdimiz emeklilik değil haklarımızın iadesidir", "Staja adalet" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar atan grup adına konuşan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Bal, taleplerinin, staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin giderilmesi olduğunu söyledi.

Bu mağduriyetin giderilmesi için de yasal düzenleme gerektiğini anlatan Bal, "Bugün burada yapılan mitingle tekrar sesimizi en gür şekilde duyuracağız. Bu yasayı buradan çıkaracağız." dedi.

Bal, çalışan kişinin öğrenci değil işçi olduğunu belirterek, "Biz fiilen çalıştık maaş aldık. Bu şekilde de kanuni olarak bütün haklarımızın da verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Miting, konuşmaların ardından sona erdi.

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