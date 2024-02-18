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Rus muhalif lider Navalny’nin cansız bedeni annesine teslim edilmedi

Rus muhalif lider Navalny’nin cansız bedeni annesine teslim edilmedi

Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny’nin Sözcüsü Kira Yarmysh, anne Lyudmila Navalny'nin oğlunun cansız bedenini teslim alamadığını belirtti.

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Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’nin Cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından bedeninin Rus yetkililer tarafından saklandığı yönündeki iddialar büyüyor. Navalny’nin Sözcüsü Kira Yarmysh’in açıklamalarına göre, Navalny’nin annesi Lyudmila Navalny, oğlunun cansız bedenini teslim almak üzere cezaevine gitti ancak yetkililer bedeni teslim etmedi.

Anne Navalny’e bedenin ancak otopsi tamamlandıktan sonra teslim edileceğini bildiren yetkililer, Navalny’e bedenin cezaevi yakınındaki Salekhard kasabasına götürüldüğünü söyledi. Ancak Lyudmila Navalny belirtilen yere gittiğinde morgu kapalı buldu. Ölüm nedeni “ani ölüm sendromu” olarak açıklanan Alexei Navalny’nin cansız bedeninin nerede olduğu henüz kesin olarak bilinmezken, cezaevi yetkilileri anne Navalny’e ilk otopsinin sonuçsuz kaldığını ve ikinci bir otopsinin yapılması gerektiğini bildirdi.

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından cuma günü yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alexei Navalny’nin tutuklu bulunduğu Yamal Yarımadası’ndaki cezaevinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Navalny’nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, “3 No'lu cezaevinde hükümlü Aleksey Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi” ifadelerine yer verilmişti.

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