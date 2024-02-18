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Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 25 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 25 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu uygulamasında 25 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle uyuşturucu uygulaması düzenledi.

Yapılan aramada, 219,80 gram metamfetamin, 190 sentetik ecza, 32 adet extacy, 0,72 gram skunk, 4 gram esrar tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 040 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 3 ay, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 25 kişi yakalandı.

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