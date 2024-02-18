New England Konservatuvarı enstrümanları müzede sergileniyor

New England Konservatuvarı Koleksiyonu, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Koleksiyonda yer alan 52 adet enstrüman arasında 1613 yılına ait kısa saplı lut, 1790 yılına ait tuşlu cittern, 1840 yılına ait gitar gibi çok değerli enstrümanlar yer alıyor.

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Türkiye'nin yanı sıra farklı birçok ülkeye ait yüzlerce enstrümanın yer aldığı Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM) koleksiyonu, New England Konservatuvarı'nın bağışladığı yeni enstrümanlarla daha da zenginleşti.

Dünyanın en iyi müzik okulları arasında yer alan Amerika’daki New England Konservatuvarı’nın 2022 yılında Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol MEM’e bağışladığı 52 adet enstrüman da, titizlikle gerçekleştirilen onarım ve restorasyon sürecinin ardından müzedeki yerini aldı.

Farklı coğrafyalardan 1613 yılına ait kısa saplı lut, 1790 yılına ait tuşlu cittern, 1840 yılına ait gitar ile 19. yüzyıla ait gunibri, sarinda, rebab, tambura, tavus, büchel, kagurabue, sihu, şo, di, şamisen, biwa isimli enstrümanlar, düzenlenen lansmanla müzedeki New England Konservatuvarı alanında sergilenmeye sunuldu.

Müzik tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği lansmanda, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol MEM Proje Direktörü ve Küratörü Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol, enstrümanların onarımını gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Caf da yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kent kültürüne değer katan müzeye, yeni koleksiyonların eklenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok önemli bir mirasa sahip çıkarak, bu mirası geleceğe aktardıklarını belirten Başkan Erdem, bağışın gerçekleşmesinde büyük emeği bulunan Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol’a, enstrümanların Amerika’dan Türkiye’ye naklinde destek olan Kıta Lojistik ve Turkish Cargo’ya ve enstrümanların onarımını gerçekleştiren Murat Caf’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol da, bağış süreci hakkında bilgiler verdi. Sanlıkol, kendine has özellikleri ve değeri bulunan enstrümanlara layıkıyla onarım yapan Murat Caf’a ve bu mirasa sahip çıkan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol ve müzik tutkunları, müzede yer alan enstrümanları dikkatle inceledi.