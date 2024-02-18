Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ferdi'nin sezon bitiminde takımdan ayrılma ihtimaline geçtiğimiz haftalarda da işaret etmişti.

Süper Lig'de bu senenin en büyük şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, dün akşam zorlu Rizespor deplasmanında ağır hava şartlarına ve geri düşmesine rağmen karşılaşmayı 3-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçtan sonra Ferdi Kadıoğlu başta olmak üzere bazı oyuncuların sene sonunda transfer olma olasılıkları gündeme geldi.

Gazeteci Ahmet Ercanlar, Ali Koç yönetiminin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğunu ifade etti. Ercanlar, “Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu için belirlediği bonservis bedeli 40 milyon euro” dedi.

Fenerbahçe'den 40 milyon euro bedel ile transfer olması durumunda, Ferdi Türk futbol tarihinin en çok bonservis ödenen futbolcusu olacak.

Fenerbahçe’nin 2018 yılında Hollanda ekibi Nec Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda bu sezon oynadığı 34 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro.

Ferdi’yi transfer etmek isteyen takımlar arasında Arsenal, Liverpool, Inter, Napoli,Milan, Real Madrid, Manchester City, Ajax,Bayern Münih ve Borussia Dortmund bulunuyor.