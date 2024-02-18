Kütahya'nın 'ilham' olduğu eserler sergilendi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği Uluslararası Türk Sanatı Sempozyumu ve Çalıştayı kapsamında Kütahya'ya gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

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Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği Uluslararası Türk Sanatı Sempozyumu ve Çalıştayı’na ev sahipliği yapan Kütahya Belediyesi, Kütahya'ya gelen ve şehirden aldıkları ilhamla Kütahya’da eserlerini ortaya koyan sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya, 2022 yılında 5. ve 2023 yılı sonu itibariyle de 4’ncü yaşanabilir Türkiye şehri oldu.

Üstümüzde 3 büyükşehir var, onları da bu vesileyle kutluyorum. 1’nci Konya, 2’nci İstanbul ve 3’ncü Bursa. Hedefimiz 2024 yılında ilk 3’e girmek. 2020 yılında il değerlendirmede bütüncül yaklaşım, mali yönetim ve benzeri gruplarda 62’nci-63’ncü sıralardan sıralamaya girdik ama şu anda Coğrafi Bilgi Sistemleri, bütüncül yönetim yani şehrin tüm erkleriyle bir araya gelerek şehre değer katan bileşenler açısından Türkiye ikincisiyiz.

Hedefimiz Türkiye birincisi olmak. Dolayısıyla bu şehir 60-65’nci sıralardan 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde belediyemizin öncülüğünde tüm kamu ve kamu kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek kuruluşlarımızın da katkılarıyla kentini dünya kentleri arasında sıralamaya koydu” ifadelerini kullandı.

Serginin ardından Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRKSAB Genel Başkanı Prof. Dr. Alaybey Karoğlu tarafından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar Birliği ile Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği’nin tevdi ettiği “2023 Yılının Seçkin Belediye Başkanı” unvanı verildi.