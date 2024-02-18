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MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) yapıldı.

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Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 ildeki 52 sınav merkezinde, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirildi.

Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.

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