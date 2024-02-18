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Çocuk oyun parkında ölü bulundu, vatandaşların ceset merakı ‘pes’ dedirtti

Çocuk oyun parkında ölü bulundu, vatandaşların ceset merakı ‘pes’ dedirtti

Antalya’da sokakta yaşayan İbrahim Polat (55)’in çocuk parkında kaydırakların altında üzerinde battaniye ile cansız bedeni bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasını yakından takip etmek isteyen kalabalık ise adeta polisi bezdirdi. Polis ekiplerinin uyardığı ve uzaklaştırdığı kalabalık çevrede yine toplandı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İbrahim Polat (55)’in park içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada polis ve sağlık ekiplerini olay yerinde gören vatandaşlar, çalışmaları izlemek için bölgeye geldi.

Polis ekipleri zaman zaman kalabalığı uzaklaştırmak istese de vatandaşlar bir süre sonra yine olay yerinin çevresinde toplandığı görüldü.

Üzerinden bir miktar para çıktı

Cesedin üzerinden yapılan incelemede ise bir miktar para bulundu. Hayatını kaybeden Polat’ın ise bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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