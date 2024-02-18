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Türkiye'de üniversitede okuyacak uluslararası öğrenciler 52 ülkede TR-YÖS'e girebilecek

Türkiye'de üniversitede okuyacak uluslararası öğrenciler 52 ülkede TR-YÖS'e girebilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinin artık uluslararası öğrenci kabulünde kendilerinin sınav düzenlemeyeceğini, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) sonucunu veya IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabileceklerini bildirdi. TR-YÖS sınavının gerçekleştirileceği ülke sayısı da 25'ten 52'ye yükseltildi.

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2024 TR-YÖS/1, bu yıl 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2024-TR YÖS/1'e başvurular 1-18 Mart'ta ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.

Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde gerçekleştirilecek sınav 52 ülkede ve 78 merkezde yapılacak.

Devlet üniversiteleri artık uluslararası öğrenci kabulünde kendileri sınav düzenlemeyecek, TR-YÖS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabilecek.

Vakıf yükseköğretim kurumları da TR-YÖS sonuçları ile öğrenci kabul edebilecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) de kendi öğrenci kabulünde TR-YÖS'ü kullanacak.

Türkiye'nin yanı sıra 2024 TR-YÖS/1 sınavının gerçekleştirileceği ülkeler şöyle:

KKTC, Almanya, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Hindistan, Hollanda, Irak, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Mali, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Senegal, Somali, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ürdün, Yunanistan.

Yükseköğretim Kurulu, TR-YÖS'ü, yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kolaylık sağlamak amacıyla başlatmış, ilk uygulama geçen yıl gerçekleştirilmiş ve yıl içinde iki kez TR-YÖS sınavı düzenlenmişti.

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