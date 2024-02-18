BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  EKONOMİ

ABD’ye kuru incir ihracatı son 1 yılda yüzde 42 arttı!

ABD’ye kuru incir ihracatı son 1 yılda yüzde 42 arttı!

Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan kuru incirin, ABD’ye olan ihracatı son 1 yılda yüzde 42 artarak 50 milyon dolara yükseldi.

Abone ol

Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın önemli ihracat ürünü olan kuru incirde ihracat rakamları her geçen gün umut vermeye devam ediyor. Son 30 yılda 30 bin tonluk kuru incir üretimi 90 bin tonlara yükselirken, Ege Bölgesi’ndeki kuru meyve ihracatında, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı toplam ihracatın yüzde 94’ünü oluşturdu.

Cennet meyvesi kuru incirin ihracatı yüzde 22’lik artışla 203 milyon dolardan 251 milyon dolara ilerledi. Bu çerçevede 5 yıldır ABD pazarında sürdürülen “TURQUALITY” projesi sayesinde ABD’ye yapılan kuru incir ihracatı ise son 1 yılda yüzde 42’lik artışla 35 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kuru incir ihracatında güçlü pazarlardan biri olan Fransa’ya 29 milyon dolarlık, Almanya’ya ise 28 milyon dolarlık kuru incir ihraç etme başarısı gösterildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ebru Gündeş yeniden mi evleniyor! Bu iddia gündemi salladı! Bakın kiminle...
Ebru Gündeş yeniden mi evleniyor! Bu iddia gündemi salladı! Bakın kiminle...
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
THY'nin bugünkü Hakkari seferleri iptal edildi
THY'nin bugünkü Hakkari seferleri iptal edildi
Araç sahipleri aman dikkat! O uygulama yarın başlıyor
Araç sahipleri aman dikkat! O uygulama yarın başlıyor
Malatya'da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor
Malatya'da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor
ABD, Gazze'de ateşkes çağrısını BMGK'de reddedecek!
ABD, Gazze'de ateşkes çağrısını BMGK'de reddedecek!
Fransız deprem uzmanı geldi, inceledi! 2 bölgede 7'den büyük deprem alarmı!
Fransız deprem uzmanı geldi, inceledi! 2 bölgede 7'den büyük deprem alarmı!
47 suç kaydından aranan 67 şüpheli yakalandı
47 suç kaydından aranan 67 şüpheli yakalandı
Ali Karahasanoğlu'ndan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'a hodri meydan: 270 bin oyu alırsanız
Ali Karahasanoğlu'ndan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'a hodri meydan: 270 bin oyu alırsanız
Artvin’de çığ altında kalan iş makinesi 10 gün sonra çıkartıldı
Artvin’de çığ altında kalan iş makinesi 10 gün sonra çıkartıldı
İki sokak köpeğini silahla yaralayan şahıs yakalandı
İki sokak köpeğini silahla yaralayan şahıs yakalandı
Araçta kilitli kalan çocuk çilingir yardımıyla kurtarıldı
Araçta kilitli kalan çocuk çilingir yardımıyla kurtarıldı