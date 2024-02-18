BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  DÜNYA

ABD, Gazze'de ateşkes çağrısını BMGK'de reddedecek!

ABD, Gazze'de ateşkes çağrısını BMGK'de reddedecek!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylamaya sunulması halinde ABD tarafından kabul edilmeyeceği uyarısında bulundu.

Abone ol

CNN’in haberine göre, Greenfield yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara en az 6 hafta ara verilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail, Mısır ve Katar liderleriyle bu konuda çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını aktaran Greenfield, “Buna karşın Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir. Bu nedenle ABD bu karar tasarısının kabul edilmesini desteklememektedir. Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, aralarında Türkiye ile Arap Grubu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda ülke adına 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "BMGK'de Cezayir tarafından (Gazze'de ateşkes çağrısı yapan) hazırlanan karar tasarısına çok büyük destek olduğunu açık bir şekilde gördük." demişti.

Karar tasarısının 20 Şubat'ta BMGK'de oylamaya sunulması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransız deprem uzmanı geldi, inceledi! 2 bölgede 7'den büyük deprem alarmı!
Fransız deprem uzmanı geldi, inceledi! 2 bölgede 7'den büyük deprem alarmı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
47 suç kaydından aranan 67 şüpheli yakalandı
47 suç kaydından aranan 67 şüpheli yakalandı
Ali Karahasanoğlu'ndan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'a hodri meydan: 270 bin oyu alırsanız
Ali Karahasanoğlu'ndan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'a hodri meydan: 270 bin oyu alırsanız
Artvin’de çığ altında kalan iş makinesi 10 gün sonra çıkartıldı
Artvin’de çığ altında kalan iş makinesi 10 gün sonra çıkartıldı
İki sokak köpeğini silahla yaralayan şahıs yakalandı
İki sokak köpeğini silahla yaralayan şahıs yakalandı
Araçta kilitli kalan çocuk çilingir yardımıyla kurtarıldı
Araçta kilitli kalan çocuk çilingir yardımıyla kurtarıldı
Yılbaşından beri İstanbul'da aranan 25 bin 27 kişi yakalandı!
Yılbaşından beri İstanbul'da aranan 25 bin 27 kişi yakalandı!
NBA All-Star maçı yarın sabaha karşı oynanacak
NBA All-Star maçı yarın sabaha karşı oynanacak
Edirne'de bu yıl 1452 düzensiz göçmen yakalandı, 33 kaçakçı tutuklandı!
Edirne'de bu yıl 1452 düzensiz göçmen yakalandı, 33 kaçakçı tutuklandı!
Erciş’te geleneksel ekşi maya ile ekmek üretimi yapılıyor
Erciş’te geleneksel ekşi maya ile ekmek üretimi yapılıyor
Yol kontrolünde durdurulan 5 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
Yol kontrolünde durdurulan 5 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı