Rusya'da Navalny protestoları: Gözaltı sayısı 400’e yükseldi!

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde süren protestolarda gözaltına alınanların sayısı 400’e yükseldi.

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Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’nin Cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protesto gösterileri sürüyor. Navalny destekçilerinin 32 şehirde düzenlediği protestolarda gözaltına alınanların sayısı 400’e yükseldi. OVD-Info protesto izleme grubu tarafından yapılan açıklamada, en fazla gözaltının Navalny destekçilerinin en yoğun olduğu St. Petersburg ve Moskova’da gerçekleştiği aktarılırken, St. Petersburg’da 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu. Rusya’da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021'de tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos 2023’te Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasa dışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine ifadeler ve “aşırılık” yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mart 2022’de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.