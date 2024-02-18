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Enver Altaylı'ya FETÖ davasında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası onandı!

Enver Altaylı'ya FETÖ davasında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası onandı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından verilen 23 yıl 4 ay ile Mehmet Barıner'e aynı suçlardan verilen 21 yıl 3 ay hapis cezalarını onadı.

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Daire, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin Altaylı ile Barıner hakkında 8 Kasım 2021'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10, "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Altaylı hakkındaki hüküm onandı.

Barıner'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis ile "siyasi ve askeri casusluk" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı, ancak bunu gerçekleştiremeden yakalandılar.

Altaylı'nın konutundaki aramada, "Hizmet Hareketinin Siyasete Yaklaşımı Üzerine Düşünceler" başlıklı 14 sayfalık slayt sunumu, çok sayıda dijital materyal ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

Dijital materyalde, istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyeti sayılabilecek bilgi ve raporlar, aralarında CIA görevlilerinin de bulunduğu bazı kişilerle irtibatını gösteren kayıtlar, Türkiye'de askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı faaliyet yürütülmesi gerektiğine dair rapor ve notlar ve darbe girişiminin ardından örgütün izleyeceği stratejilere ilişkin raporlar yer aldı.

Altaylı'nın birçok FETÖ mensubuyla da telefon irtibatı tespit edildi.

Yine bilgisayarda ele geçen ve Altaylı tarafından hazırlandığı değerlendirilen bir mektupta, FETÖ elebaşı Gülen'e "Muhterem Efendim" şeklinde hitap edildiği tespit edildi.

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