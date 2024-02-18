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HABER /  DÜNYA

İsrail tankları Gazze'de hastanenin 3. katını bombaladı

İsrail tankları Gazze'de hastanenin 3. katını bombaladı

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldığını belirtti.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Kızılayının açıklamasına yer verildi.

İsrail tanklarının El-Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldığı belirtilen açıklamada, hastane çevresinin de şiddetli bombardımana maruz kaldığı ve hastane binasında maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Emel Hastanesinin kapılarında konuşlandığı ve tanklarının hastanenin ikinci katını hedef aldığı belirtilmişti.

Açıklamada İsrail tanklarının, hastaneye herhangi bir yardım veya lojistik malzeme girişine izin vermediği vurgulanmıştı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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