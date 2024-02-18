Etkili olan dolu yağışı Adana'yı beyaza bürüdü

Adana’nın Karataş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle her taraf beyaza büründü.

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Kent merkezinde bahar gibi bir hava hakimden Adana’ya 40 kilometre uzaklıktaki sahil ilçesi Karataş’ta dolu ve yağmur etkili oldu. Bir anda başlayan dolu nedeniyle kar yağmış gibi her taraf beyaza büründü. Yağan aşırı yağmur ve dolu nedeniyle deniz de renk değiştirdi. Denizin bir kısmı çamur rengini alırken bir kısmı ise mavi kaldı. Vatandaşlar, ise Karataş’ta ilk kez böyle bir dolu yağışı gördüklerini belirterek, “Kar gibi dolu yağdı. Burası sıcak bir yer olduğu için hiç kar yağmaz ama bu dolu karı aratmadı. Her yer bembayaz oldu” dedi.