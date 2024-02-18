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Çalınan malzemeler için gittiler tarihi eser çıktı

Çalınan malzemeler için gittiler tarihi eser çıktı

Bandırma ilçesinde otodan hırsızlık yapan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının tarif ettiği adreste yapılan aramada ise, tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşamescit Mahallesi ile Çınarlı Mahallesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının zanlısı M.Ü. (15) Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan sorgulamada otomobillerden çalınan eşyaların yerini öğrenen ekipler, O.C. (30) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalar sonucunda hırsızlığa konu malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İkamet içerisinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemelerin yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.
Şüpheli O.C. (30) hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefetten işlem yapıldı.

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