Marmara'da batan geminin aşçısı Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' isimli kuru yük gemisinde aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.Abone ol
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan 'Batuhan A' isimli bin 250 ton mermer tozu yüklü gemi, 14 Şubat'ta su alarak battı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak görev yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Gemideki kayıp 5 mürettebatı arama çalışmaları ise dördüncü günde aralıksız sürüyor.
Kargo gemisi Marmara'da batmıştı: Kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 4. gün
Bursa’da yapılan otopsisinin ardından Kılınç’ın cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi.
Adana’daki Kabasakal Mezarlığında Kılıç’ın cenazesi toprağa verildi.