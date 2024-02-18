Başkan Zolan geleceğin yetenekleri ile buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 22 ayrı branşta spor kursu verilen çocuklarla buluştu. Spor kurslarıyla geleceğe en güzel yatırımı yaptıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Büyükşehir olarak tüm imkanlarımızı geleceğimiz için seferber ediyoruz” dedi.

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enizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin 22 farklı branşta ücretsiz spor kursu verdiği çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen ziyaret programında Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve beraberindekiler katıldı.

Başkan Osman Zolan tesiste tekvando, bale, satranç, masa tenisi, karate, jimnastik, judo ve yüzme kursu alan çocuklarla bir araya geldi. Kursiyerlerin antrenmanını izleyerek aileleriyle sohbet eden Başkan Osman Zolan çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla masa tenisi de oynayan Başkan Zolan renkli geçen ziyaretinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tesiste bulunan fitness salonunu da ziyaret eden Başkan Zolan, tüm kursiyerler ile eğitmenlere başarılar diledi.

7’den 70’e herkes spor yapıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir kent için gayret ettiklerini belirterek, 22 ayrı branşta verdikleri ücretsiz spor kurslarının geleceğe yapılan en güzel yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Denizli’de yaşayan herkesin spor yapması için birçok spor tesisi yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Bu tesislerde 7’den 70’e herkes spor yapıyor.

Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin spor kurslarımıza yoğun ilgisi bizleri daha da çok mutlu ediyor. İnşallah bu tesislerimizde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz yarının sporcuları, yetenekleri olacak” dedi. Sporun çocukları, gençleri geleceğe hazırlamak açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Büyükşehir olarak tüm imkanlarımızı geleceğimiz için seferber ediyoruz. Onlar inşallah bizden daha başarılı olacak ve şehrimizi, ülkemizi daha ileriye götürecekler” diye konuştu.