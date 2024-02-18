5 yıl hapis cezası vardı, pirinç satarken yakalandı!

Afyonkarahisar’ın Kocaöz beldesinde 5 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs pirinç satarken jandarma tarafından yakalandı.

Abone ol

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur güven uygulamasına devam ediyor.

Bu kapsamında icra edilen önleyici kolluk devriyesi tarafından; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs, Çanakkale’den pirinç pazarlamak maksadıyla geldiği Kocaöz beldesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.