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5 yıl hapis cezası vardı, pirinç satarken yakalandı!

5 yıl hapis cezası vardı, pirinç satarken yakalandı!

Afyonkarahisar’ın Kocaöz beldesinde 5 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs pirinç satarken jandarma tarafından yakalandı.

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur güven uygulamasına devam ediyor.

Bu kapsamında icra edilen önleyici kolluk devriyesi tarafından; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs, Çanakkale’den pirinç pazarlamak maksadıyla geldiği Kocaöz beldesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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