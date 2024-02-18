Kan donduran ikinci saldırı iddiası! Küçükçekmece saldırısı sonrası Aziz Yeniay ilk kez anlattı

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay, Küçükçekmece'de seçim çalışmasında saldırıya uğramasıyla ilgili şoke eden ikinci saldırı iddiasını gazeteci Hadi Özışık'a anlattı.

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de bir derneği ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında yoldan geçen bir araç tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve 1 kişi ağır şekilde yaralanmıştı.

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı tutuklanmıştı. Daha da önemlisi Aziz Yeniay, canlı yayında şoke eden bir iddiada bulundu.

Yeniay, canlı yayında ilk kez açıkladığı belirterek ikinci saldırı iddiasını dile getirdi.

Aradan geçen bir haftanın ardından Aziz Yeniay, ilk kez canlı yayına çıkarak yaşananları tüm detaylarıyla İnternethaber Yayın Grubu Başkanı gazeteci Hadi Özışık'a anlattı.

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