BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  DÜNYA

Rusya, Filistinli grupları Moskova'da bir araya gelmeye davet etti

Rusya, Filistinli grupları Moskova'da bir araya gelmeye davet etti

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya’nın Filistinli grupları 26 Şubat’ta Moskova’ya davet ettiğini belirterek, “Filistin’in birliğine ihtiyacımız var” dedi.

Abone ol

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu. Münih kentindeki konferansta Rusya’nın Filistinli grupları 26 Şubat’ta Moskova’da bir araya gelmeye davet ettiğini belirten İştiyye, Filistin yönetiminin Hamas ile temas kurmaya hazır olduğunu söyledi. İştiyye, “Hamas’ın bizimle sahaya inmeye hazır olup olmadığını göreceğiz” dedi.

Hamas’la anlaşmaya hazır olduklarını ifade eden İştiyye, “Eğer Hamas hazır değilse o zaman durum değişir. Filistin’in birliğine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. İştiyye ayrıca, Hamas’ın bu birliğin bir parçası olabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
5 yıl hapis cezası vardı, pirinç satarken yakalandı!
5 yıl hapis cezası vardı, pirinç satarken yakalandı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Büyükşehir Belediyesi’nden teknik personelin hukuki sorumlulukları semineri
Büyükşehir Belediyesi’nden teknik personelin hukuki sorumlulukları semineri
Çoklu sporlara Gemlik damgasını vurdu
Çoklu sporlara Gemlik damgasını vurdu
Şırnak’ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı
Şırnak’ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı
Kan donduran ikinci saldırı iddiası! Küçükçekmece saldırısı sonrası Aziz Yeniay ilk kez anlattı
Kan donduran ikinci saldırı iddiası! Küçükçekmece saldırısı sonrası Aziz Yeniay ilk kez anlattı
Kütahya'nın 'ilham' olduğu eserler sergilendi
Kütahya'nın 'ilham' olduğu eserler sergilendi
Hatay'da caddeler göle döndü, seralar su altında kaldı!
Hatay'da caddeler göle döndü, seralar su altında kaldı!
Murat Kurum: İstanbul Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olacaktır
Murat Kurum: İstanbul Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olacaktır
Kuyuya düşen köpeğe vatandaştan yardım eli
Kuyuya düşen köpeğe vatandaştan yardım eli
Başakşehir FK ile City Football Group, iş birliği anlaşması imzaladı!
Başakşehir FK ile City Football Group, iş birliği anlaşması imzaladı!
Başkan Zolan geleceğin yetenekleri ile buluştu
Başkan Zolan geleceğin yetenekleri ile buluştu