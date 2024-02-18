Hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı: Vücudundan tam 3 kilo tümör çıktı

Mersin'de kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye giden oto tamir ustası Erdal Yuna hayatının şokunu yaşadı. Yuna'nın vücudundan çıkarılan 50 santimetre çapında 3 kilogram tümör hekimleri hayrete düşürdü. Opr. Dr. Hakan Dikme, "Neredeyse yeni doğan bebek boyutundaydı. Nadir görülen bir vaka. Normalde çok rastladığımız bir durum değil." dedi. Yuna ise, ağrılarının birden başladığını belirterek, "Şimdiye kadar hiç hissetmedim. İçimde nasıl büyümüş fark etmedim." diye konuştu.

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Mersin'de yaşayan oto tamir ustası Erdal Yuna, kasıklarındaki ağrıyı doktor müşterisine anlattı. Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme'nin tavsiyesi üzerine hastaneye giden Yuna, muayene edildi. Tetkik ve tahlillerde ince bağırsağında kitle olduğu tespit edilen Yuna, ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta hastanın bağırsağından 50 santimetre çapında 3 kilogram tümör çıkarıldı.

Yuna'nın vücudundan çıkan kitle hekimleri de hayrete düşürdü. Hastanın bağırdağında kitlenin tesadüfen ortaya çıkarıldığını söyleyen Opr. Dr. Hakan Dikme, şöyle konuştu:

"Hastanın tomografisinin çekilmesinin ardından çıkan kitle devasa büyüklükteydi, neredeyse yeni doğan bebek boyutundaydı. Böyle bir kitlenin olması bizi şaşırttı. Nadir görülen bir vaka. Normalde çok rastladığımız bir durum değil."

Hastanın genel durumunun düzeldiğini aktaran Dikme, "Çıkan kitleyi gördüler, çok şaşırdılar. Kitle 50 santimetre çapında olunca çıkarmakta biraz zorlandık. Tedavi sürecini takip edeceğiz. Yemek yediğinde çabuk doyduğunu tarif etmesi o kitlenin büyüklüğünden, bağırsaklara baskı yaptığı için çabuk doygunluk hissi veriyor. O kitle çıkınca iştahı da açıldı." diye konuştu.

Erdal Yuna da bağırsağından çıkarılan tümör karşısında şaşkın olduğunu ifade etti. Öncesinde kitleyi fark etmediğini dile getiren Yuna, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şeyin farkında değildim. Her şey 2 gün içerisinde olup bitti. Ağrım yoktu, birden başladı. Ultrason çekildikten sonra ortaya çıktı kitle. Büyük bir parça. Şimdiye kadar hiç hissetmedim. İçimde nasıl büyümüş fark etmedim. Şu an çok şükür iyiyim. Benim gibi rahatsızlıkları olanlar ihmal etmemeli."