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Valilik. duyurdu: Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları yasaklandı

Valilik. duyurdu: Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 gün yasaklandığını duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ile anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, 298 Sayılı Kanun'a göre yapılacak etkinlikler haricinde diğer programların 19 Şubat'tan itibaren 3 gün yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler tüm il sınırları içerisinde 19 Şubat 2024 günü saat 00:01’den 21 Şubat 2024 günü saat 23:59’a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

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