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Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı

Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı

Adıyaman’da, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı

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Edinilen bilgilere göre, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.K., İ.K. ve M.K., isimli 3 şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şahısların kaçak kazı yaptıkları esnada kullandıkları 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 4 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet farklı boyutlarda elektrik kablosu ile suça konu malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Edinilen bilgilere göre, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.K., İ.K. ve M.K., isimli 3 şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şahısların kaçak kazı yaptıkları esnada kullandıkları 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 4 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet farklı boyutlarda elektrik kablosu ile suça konu malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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