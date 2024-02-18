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Malatya'da hasarlı bina korkutuyor

Malatya'da hasarlı bina korkutuyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar aldığı ileri sürülen ve hasar tespit çalışması yapılamayan 2 katlı bina tehlike saçıyor. Binada zaman zaman kopmaların yaşandığını ifade eden bölge esnafı yapının çökmesinden endişe duyduklarını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük ölçekte yıkım yaşayan Malatya’da, ağır hasarlı binaların yıkımlarında sona yaklaşıldı.
Yıkım işlemlerinde yüzde 90’ın üzerinde bir seviyeye ulaşılan Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi’nde ise depremlerde hasar aldığı ileri sürülen ve hasar tespit çalışması yapılamadığı belirtilen 2 katlı bina tehlike saçıyor.

Binada zaman zaman kopmaların yaşandığını ifade eden bölge esnafı yapının çökmesinden endişe duyduklarını söyledi.
Mücelli Caddesi Kınık sokakta bulunan binanın her an çökmesinden endişe ettiklerini belirten bölge esnafları Cebrail Çelebi ile Beytullah Kaçmaz, bir süre önce binadaki bacalardan birinin kendiliğinde çöktüğünü ifade ederek, yapının yıkılmasını istediklerini söyledi.

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