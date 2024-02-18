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Balıkesir Triatlonu "2023 yılının en başarılı yerel organizasyonu" seçildi

Balıkesir Triatlonu "2023 yılının en başarılı yerel organizasyonu" seçildi

Avrupa Triatlon Birliği, Balıkesir Triatlonu'nu "2023 yılının en başarılı yerel organizasyonu" ödülüne layık gördü.

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Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Yıllık Başkanlar Konferansı'nın yapıldığı Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen törenle ödülü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçınkaya, "Ülkemizin triatlon branşında katettiği yolun fark ediliyor ve takdir ediliyor olmasından dolayı çok memnunuz. Bu başarının gururunu, organizasyona büyük emek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaşıyoruz. 2021 yılında da Alanya Triatlonu ile bu ödülü kazanmıştık." ifadelerini kullandı.

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