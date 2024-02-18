Ağrı'da Teknoloji Yarışması finalistleri eğitim aldı

Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması ön elemelerini geçen 20 ekibin danışman öğretmenleri, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen eğitimde bir araya geldi.

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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden toplam 20 öğretmenin katıldığı eğitimde, yarışma ile ilgili genel ve teknik bilgiler verildi. Vakfı tarafından gönderilen yarışma kitleri ve yarışma parkurları da öğretmenlere dağıtıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitimi ziyaret ederek öğretmenleri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kökrek, bu yarışmanın Ağrı ve ülke için önemli olduğunu vurguladı.

Proje koordinatörü Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş'ün de katıldığı ziyarette, Burçin Uysal Öğretmenevi'nde öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek,"Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması, öğrencilerimizin teknolojik becerilerini geliştirmek ve onları inovatif düşünmeye teşvik etmek için düzenlediğimiz önemli bir etkinlik.

Bu yarışmada finale kalan 20 ekibimizin danışman öğretmenlerine yönelik eğitim programı da bu açıdan büyük önem taşıyor. Eğitimde verilen bilgiler ve dağıtılan materyaller, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yarışmaya daha iyi hazırlanmalarını sağlayacaktır. Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'nın ülkemiz için de önemli bir kazanım olduğuna inanıyoruz. Bu yarışma sayesinde, Ağrı'nın ve diğer Doğu Anadolu illerinin potansiyelini ortaya çıkarabilir, bu bölgedeki öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırabiliriz.

Eğitime katılan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Eğitimde, yarışma kuralları ve değerlendirme kriterleri, robot tasarımı ve programlama, parkur geçiş teknikleri gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

Ayrıca, öğretmenlere yarışma ile ilgili soru-cevap imkanı da sunuldu. Eğitim programının ardından, öğretmenler kendi aralarında fikir alışverişinde bulunarak yarışmaya hazırlanmalarını sürdürdüler.

Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması finali 15 Mayıs 2024 tarihinde Ağrı'da gerçekleştirilecek.