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Süper Lig'de Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı! Maçta 6 gol atıldı

Süper Lig'de Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı! Maçta 6 gol atıldı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar 

3. dakikada Balotelli’nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

8. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Balotelli’nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada Carlos Eduardo’nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Magomedaliev topu kornere gönderdi.

20. dakikada Balkovec'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada rakip sahada yapılan baskı sonucu topu kazanan Oğuz Aydın’ın ceza yayının sağ tarafından yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

İkinci yarı

64. dakikada hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesinin ardından ceza sahası içinde Aliti'nin elle oynamasından dolayı penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

69. dakikada sağ kanattan ceza sahası çaprazına hareketlenen Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

75. dakikada kaleci Vedat'ın, ceza sahası içinde Efecan'a yaptığı hareketin ardından hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

76. dakikada Novais’in penaltı vuruşunu kaleci Vedat çıkardı. Dönen topu takip eden Hadergjonaj meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 3-2

90+7. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutunda top Aliti'ye de çarparak ağlarla buluştu. 3-3

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih (Furkan Bayır dk. 88), Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto (Ui Jo Hwang dk. 69, Ahmet Hassan dk. 73), Augusto (Yusuf Özdemir dk. 88), Carlos Eduardo (Efecan Karaca dk. 69)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Nicolas Janvier, Eren Altıntaş, Mert Yusuf Torlak, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adana Demirspor: Magomedaliev (Vedat dk. 46), Atal, Semih, Gravillon, Milad Mohammadi (Luiz Cunha dk. 84), Michut (Yusuf Erdoğan dk. 60), Muanza (Jose Rodriguez dk. 84), Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli (Yusuf Barası dk. 62)
Yedekler: İsmail Çokçalış, Jovan Manev, Abat Aymbetov, Abdulsamet Burak, Pape Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Balkovec (dk. 20), Oğuz (dk. 33), Hadergjonaj (dk. 79) (Alanyaspor), Emre Akbaba (dk. 67 pen.), Yusuf Sarı (dk. 69, dk. 90+7) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Sisto, Novais, Aliti, Balkovec (Alanyaspor), Vedat (Adana Demirspor)

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