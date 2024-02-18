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Iğdır’da firarda olan 5 kişi tutuklandı!

Iğdır’da firarda olan 5 kişi tutuklandı!

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Iğdır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda; uyuşturucu, rüşvet, hırsızlık, yaralama gibi haklarında çeşitli suçlar bulunan 5 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler adli işlemlerin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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