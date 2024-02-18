BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL

Kızılay'dan Eleşkirt'teki öğrencilere sürpriz ziyaret

Kızılay'dan Eleşkirt'teki öğrencilere sürpriz ziyaret

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Eleşkirt ilçesindeki Haydaroğlu köyü ilkokulunda eğitim gören öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Abone ol

Kızılay gönüllüleri, sınıfta ders işleyen öğrencileri sürpriz bir şekilde ziyaret etti. Kızılay ekibini karşılarında gören minikler, hem şaşırdı hem de sevindi. Öğrenciler, palyaço gösterisi izledi, oyunlar oynadı ve birlikte yaş pasta kesti. Kızılay ekipleri, öğrencilere çeşitli oyuncaklar ve okuma kitapları hediye etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin neşesine ortak olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tatlı, "Onların gözlerindeki mutluluk bizleri de çok mutlu ediyor. Onlara iyiliği, yardımlaşmayı ve Kızılay'ı anlattık.

Amacımız, onlara hem eğlenceli hem de eğitici bir gün sunmaktı. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.
Öğrenciler de Kızılay'ın kendilerine verdiği hediyelerle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, mutluluklarını paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus muhalif lider Navalny’nin cansız bedeni annesine teslim edilmedi
Rus muhalif lider Navalny’nin cansız bedeni annesine teslim edilmedi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Pendikspor - Trabzonspor (CANLI)
Pendikspor - Trabzonspor (CANLI)
Ağrı'da Teknoloji Yarışması finalistleri eğitim aldı
Ağrı'da Teknoloji Yarışması finalistleri eğitim aldı
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 25 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 25 kişi yakalandı
Süper Lig'de Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı! Maçta 6 gol atıldı
Süper Lig'de Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı! Maçta 6 gol atıldı
Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı
Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı
16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor
16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Enerjide en güvenilir ortak Türkiye!
Rusya Devlet Başkanı Putin: Enerjide en güvenilir ortak Türkiye!
Malatya'da hasarlı bina korkutuyor
Malatya'da hasarlı bina korkutuyor
Özgür Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt! BBP lideri Destici'ye slogan cevabı
Özgür Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt! BBP lideri Destici'ye slogan cevabı
Maden kazasında toprak kütlesinin taşınacağı alan tahliye edilmeye başlandı
Maden kazasında toprak kütlesinin taşınacağı alan tahliye edilmeye başlandı