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Sancaktepe’de 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi

Sancaktepe’de 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi

Sancaktepe Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivali’nde 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Festivale katılan İstanbul Valisi Davut Gül’de vatandaşlara hamsi ikram etti.

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Sancaktepe Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Hamsi Festivali’nde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi. Samandıra Meydanı'nda düzenlenen festivale İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiğit ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı. Festivale katılan vatandaşlar, hamsi ikramının ardından Başkan Döğücü ile horon oynadı.

Başkan Şeyma Döğücü, “Bugün Sancaktepe'de günlerden hamsi. Sancaktepe'de hemşehrilerimizle hamsilerimizi paylaşıyoruz. Tonlarca balığı bugün Sancaktepe'de hep birlikte yiyeceğiz. Izgarası var, tavası var, derya kuzusu bunlar. Herkese afiyet olsun” dedi. Festivale katılan vatandaşlardan İlknur Çakıl, “Sancaktepeliler olarak mutluyuz. Bu ortamda bulunmak çok güzel. Şeyma Başkana teşekkür ediyoruz. Onu seviyor ve destekliyoruz” dedi.

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