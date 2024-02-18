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Eskişehir'de vatandaşlar güzel havanın ve manzaranın tadını çıkardı

Eskişehir'de vatandaşlar güzel havanın ve manzaranın tadını çıkardı

Eskişehir'de yağış sonrası Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye bürünürken, güneş açmasını fırsat bilen vatandaşlar parklarda gezmeye ve spor yapmaya çıkarak keyifli zaman geçirdi.

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Yağan yağışlar sonrasında haftanın son gününü güneşli geçiren Eskişehir'de vatandaşlar güzel havayı dışarıya çıkarak değerlendirdi. Porsuk Çayı'nın renginin kahverengiye büründüğünün görüldüğü Kanlı Kavak Parkı'nda dolaşmaya çıkan bazı vatandaşlar ortaya çıkan güzel manzaraların fotoğraflarını çekerken, bazı vatandaşlar ise açık havada koşarak ve bisiklet sürerek spor yaptı. Öte yandan meteoroloji verilerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru eksi değerlere düşmesi bekleniyor.

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