Ekrem İmamoğlu ile Süleyman Soylu düellosu! İmamoğlu 'yalan' deyip rest çekti Soylu cevap verdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz' diye ricası olmuştur" dedi. İmamoğlu, Soylu'nun açıklaması bitmeden, "Bu kuyruklu bir YALAN!" deyip "Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" resti çekti. Soylu, canlı yayında o reste cevap verdi. İmamoğlu'nun cevabı çok daha sert oldu..

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de 'terör soruşturması'na ilişkin yaptığı basın açıklaması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kameralar karşısına geçti. Ekrem İmamoğlu için "CHP'de beni sevmiyorlar, bana yardımcı olur musunuz" diye kendisini aradığını söyledi. İmamoğlu, anında 'kuyruklu yalan' deyip 'ispat et' resti çekti. Soylu, o reste canlı yayında cevap verdi. İmamoğlu ise "Kendisiyle iki kez konuştuk. İkisinde de haddini bildirdim" deyip ekledi: " Ey sayın bakan acizliğini milletimiz gördü. Sana tavsiyem pılını pırtını topla ceketini al evine git. Daha fazla kendini paralama..." İşte Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu düellosu...

'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor' dedi

İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında, "CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak, meseleleri demagojiyle anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz' diye ricası olmuştur. Biz 'kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin" dedi.

İspatlarsan ben ispatlayamazsan sen istifa et

Bakan Soylu'nun açıklamaları sürerken Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Bakan Soylu 'Saygılarımla' diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN." paylaşımı yaptı. İmamoğlu, paylaşımının sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.

Canlı yayında İmamoğlu'na cevap verdi

İmamoğlu'nun cevabını aynı canlı yayın içerisinde öğrenen Bakan Soylu Ekrem İmamoğlu'na cevap verdi: "Ufak bir namusun şerefin haysiyetin varsa yalan söylemezsin. İstanbul'da yardım toplarken, bu yardımın kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra o parala el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı. 'CHP genel merkezi bana karşı, biz hemşeriyiz ne olursun beni onlara ezdirme' dedi. Ama hayatı iki yüzlülük ve yalan olduğu için bunu elbette söyleyemez. Aramızda bir telefon görüşmesi daha oldu onu da CHP genel merkezine gidip beni şikayet etti."

Ben kimseye rica için telefon açmadım

Ekrem İmamoğlu daha sonra kameralar karşısına geçip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklenmeye devam etti. İşte İmamoğlu'nun o açıklamalarından satır başları...

- Ben hiç kimseye ricacı bir telefon açmadım, açmam. Hiç kimseye kendi ailemi şikayet etmem. Bunu birçok iftirayla karşı tarafı lekelemeyle hayatını geçirmiş, bir günde partisini terk edip başka partiye gittikten sonra 180 derecede sözlerini değiştirmiş insandan anlamasını beklemiyorum.

- Bu şahsın zat-ı muhterem şahıs, sayın bakan 'beni aradı, bana saygılarını sundu ve bu münasebetle bir iş konusunda yardım istedi.' Ben şaşkınlığın böyle bir yalanla birleştiği bir anı, seviyenin bu kadar düştüğünü görmedim.

- Kendisiyle masada bir kez toplantı yaptım. Adalar aracının çalışabilmesi için 6 saat tartıştık. Sayın Cumhurbaşkanı telefonla toplantıya katıldı da onay aldık. Masa dışında da 2 kez telefonla görüştüğüm doğrudur.

Telefonda iki kez haddini bildirdim

- Birinde benim çalışma arkadaşlarıma ayar verme girişiminde bulunduğu telefon konuşmamızda kendisine haddini bildirdim. Diğerinde de İSKİ'ye bir valinin geçiş iznini almak için aradığında yine yalan ve iftirayla dolu cümlelerinde kendisine iade-i cevabımı telefonda verdim.

Benim telefon konuşmamı iyi bilir

- Onun için benim telefonda konuşma biçimimi en iyi bilen bakanlardan birisidir. Saygı çerçevesinde konuşan her bakanla da nasıl saygılı hitap ettiğimi de yine aynı kabinede bulunan saygın bakanlar da bilir. Onlara sorabilir. Kendisinin üslubuna hak ettiği şekilde cevabını verdim.

Pılını pırtını topla ceketini al evine git

- Hiçbir belgemize cevap veremedi. Ey sayın bakan acizliğini milletimiz gördü. Sana tavsiyem pılını pırtını topla ceketini al evine git. Daha fazla kendini paralama. Bu zavallığın üzerinden de ekranlar önünde gözü neredeyse buğulanacak şekilde kendini de mağduriyet sınıfına koyup o sandalyeye oturmaya kalkmam. Çok mazlumun ahı var sende.