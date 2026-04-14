BIST 14.155
DOLAR 44,73
EURO 52,81
ALTIN 6.872,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eğitime 4 gün ara verildi! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı

Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok yönlü araştırılma sürerken yaralı bir öğrenci ve görgü tanığı olay anını anlattı. Öte yandan okulda eğitim öğretime 4 gün ara verildiği bildirildi.

Abone ol

 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak
"16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok" dedi.

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, AA muhabirine, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.

"Kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık"

Koridordan sınıfa geçip beklemeye başladıklarını dile getiren Sayar, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı." dedi.

Saldırı sırasında okulun çevresinde olduğunu anlatan görgü tanığı Gökhan Başaranoğlu ise 17-18 yaşlarındaki saldırganın okula girmesiyle beraber silah sesleri duymaya başladıklarını belirterek, bir süre herkesin okuldan kaçarak uzaklaşmaya başladığını ve kısa süre sonra da okula polislerin geldiğini kaydetti.

Eğitime 4 gün ara verildi

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

İlgili Haberler
RTÜK'ten Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarı Şanlıurfa okul saldırısını yapan bakın kim çıktı? Saldırı anının görüntüsü Şanlıurfa okul saldırısını yapan bakın kim çıktı? Kimliği belli oldu paylaşımı var Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Rastgele ateş açtı ardından intihar etti, yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
HDI Sigorta Contemporary Istanbul'un "Sigorta Ortağı" oldu
Getir'in yeni reklam filminin başrolünde yeni akıllı özellikler
Netanyahu'nun ABD açıklaması İranlı yöneticilerin dilinde
The Daily Telegraph Erdoğan haberini silip özür diledi
Kim bu CHP'li çok ünlü siyasetçi? Yılmaz Özdil ifşası : 'Ünlü bir siyasetçi bana geldi'
Çinli elektrikli araç üretici BYD'nin Şıncın'daki fabrikasının garajında yangın çıktı
İtalya'dan İsrail'i şoke edecek karar! Askıya alındı
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Geçtiğimiz yıl su kesintileri yapılmıştı: Bursa'daki barajlarda doluluk oranı ne?
ING Türkiye yapay zeka ve veri odaklı yatırımlarla dijital altyapısını güçlendiriyor
Adana'da diş hekimi kayıtları inceledi şok gerçek ortaya çıktı 26 yıllık çalışanıydı
AK Parti’den DEM Parti’ye ‘Süreç’ tepkisi
