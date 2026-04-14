AK Parti’den DEM Parti’ye ‘Süreç’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti kanadından gelen Terörsüz Türkiye süreci çıkışlarına yanıt verdi. Çelik, “DEM Parti içerisinde çok sağduyulu konuşan sayın milletvekilleri var fakat birkaç kişinin de sistematik olarak çözümden yanaymış gibi cümleler kurup aslında algoritmayı işletme biçimleri itibarıyla süreci enfekte etmeye dönük çıktılar ürettiklerini görüyoruz.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇELİK'TEN DEM PARTİ'YE SÜREÇ TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir basın mensubunun "DEM Parti Genel Başkanlarının ve sözcülerinin 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölgeye ilişkin AK Parti'ye bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"ELEŞTİRİ YAPANLARI SAYGIYLA KARŞILARIZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, “DEM Parti’nin içerisinde sorumlulukla ve sağduyulu konuşan milletvekilleri var. Fakat birkaç kişi sistematik olarak şöyle bir tutum sergiliyorlar: Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef aldılar. Daha sonra da bizim Genel Başkanlarımızı ve bakanlarımızı hedef alıyorlar. Sürekli olarak da bunu kendilerinin çözüm istediği; AK Parti’nin ise buna karşı çıktığı şeklinde bir konumlandırma yapıyorlar. Kullandıkları cümleler siyasi açıdan son derece niteliksiz ve siyasi karşılığı olmayan cümleler. Siyasette siyasi eleştiri çok kıymetlidir. Biz eleştiri yapanları son derece saygıyla karşılarız. Kişiselleştirerek hedef alan cümlelerde siyasi eleştiri yok. Daha çok birilerine mesaj vermeye çalışan bir faaliyet raporu gibi görünüyor.” İfadelerini kullandı.

"BİZ BU ALGORİTMAYI ÇOK İYİ TANIRIZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Burada esas mesele şudur; birileri bu süreçlere karşı olabilir, biz onları görüyoruz fakat bu süreçle ilgili olarak AK Parti içerisinde sorumluluk almış ve gayret eden kişilerin sistematik olarak hedef alınmasında bir algoritma var. Biz bu algoritmayı çok iyi tanırız. Geçmiş süreçlerde de bunu gördük. Bu algoritma şöyle çalışır; sürekli olarak çözümden bahseder ama sürekli olarak maksimalist taleplerde bulunarak ya da kendilerinin dedikleri dışındaki bir şeyi sürekli olarak yargılamaya çalışarak, algoritmanın mantığı gereği çözümsüzlüğe hizmet eder.” diye konuştu.

"SÜRECİ ENFEKTE ETMEYE YÖNELİK ÇIKTILAR ÜRETTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Sözlerini sürdüren Çelik, “Bu çok yanlış bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Devlet Bahçeli’ye de zaman zaman niteliksiz sözler söyleyenler oldu. Bunlara gereken cevabı verdik. Şimdi birilerinin sürekli olarak ‘ben örgüt adına konuşmuyorum’ diyerek cümle kurup sürekli olarak örgütün söylediği cümleleri dillendirmesi, örgüttekilerin de siyasette konuşulması gerekenler konusunda bir yön vermeye çalışması bir problemin olduğunu gösterir. Bu problem bizim problemimiz değil. Biz, sonuç olarak Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçlerinden terörün Türkiye gündeminden çıkmasını anlıyoruz. DEM Parti içerisinde çok sağduyulu konuşan sayın milletvekilleri var fakat birkaç kişinin de sistematik olarak çözümden yanaymış gibi cümleler kurup aslında algoritmayı işletme biçimleri itibarıyla süreci enfekte etmeye dönük çıktılar ürettiklerini görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.