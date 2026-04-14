Bakan Tekin'den Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen silahlı saldırının herkesi derinden sarstığını ve büyük üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

Olayda yaralanan vatandaşlara acil şifa, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Tekin, şunları kaydetti:

"Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da...
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 17 Nisan'da Günay Restaurant'ta!
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 17 Nisan'da Günay Restaurant'ta!
İran füzelerinin İsrail'de yol açtığı yıkım ortaya çıkıyor yaralı sayısı inanılmaz
İran füzelerinin İsrail'de yol açtığı yıkım ortaya çıkıyor yaralı sayısı inanılmaz
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sadettin Saran kendisini susturmaya çalışan taraftara fena patladı!
Sadettin Saran kendisini susturmaya çalışan taraftara fena patladı!
Bitcoin'de mart ayından bu yana en yüksek seviye!
Bitcoin'de mart ayından bu yana en yüksek seviye!
Hatimoğulları: "ABD ve İsrail, kanlı hesaplardan vazgeçmeli"
Hatimoğulları: "ABD ve İsrail, kanlı hesaplardan vazgeçmeli"
Galatasaray'da Asprilla gelişmesi! Paylaşımı tepki çekmişti
Galatasaray'da Asprilla gelişmesi! Paylaşımı tepki çekmişti
Özgür Özel: 12 liderle ilk mutabakata vardık
Özgür Özel: 12 liderle ilk mutabakata vardık
Macron, Trump ve Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı
Macron, Trump ve Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı
İsrail Gazze'de polis aracını bombaladı: Biri çocuk 4 kişi öldü
İsrail Gazze'de polis aracını bombaladı: Biri çocuk 4 kişi öldü
DEM Partili Hatimoğulları: ABD ve İsrail bölge üzerinde kanlı hesaplar yapmaktan vazgeçmelidir
DEM Partili Hatimoğulları: ABD ve İsrail bölge üzerinde kanlı hesaplar yapmaktan vazgeçmelidir