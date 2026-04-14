İran füzelerinin İsrail'de yol açtığı yıkım ortaya çıkıyor yaralı sayısı inanılmaz

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşta İran'ın, misillemelerinde 35 İsraillinin öldüğü, 8 binden fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Tel Aviv Üniversitesine bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, (INSS) İran'ın misillemeleri sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalar ile tahliye edilen bölgelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucu 35 İsraillinin yaşamını yitirdiği, 8 binden fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İran'ın, savaşın başından itibaren İsrail'e 640'dan fazla füze ve en az 765 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtildi.

Evlerini terkedenlerin sayısı

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 6 bin 300'den fazla İsraillinin evlerinden tahliye edildiği, en yüksek sayının 1535 kişiyle Tel Aviv'de olduğu; güneyde ise Dimona ile Arad'a 1150'er kişinin evini terk ettiği belirtildi.

Verilerin, 8 Nisan'dan bu yana geçici ateşkes nedeniyle İran'ın İsrail'e füze atmayı durdurduğunu, Hizbullah'ın ise Lübnan'dan füze fırlatmaya devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.
Muhabir:Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sadettin Saran kendisini susturmaya çalışan taraftara fena patladı!
Sadettin Saran kendisini susturmaya çalışan taraftara fena patladı!
Bitcoin'de mart ayından bu yana en yüksek seviye!
Bitcoin'de mart ayından bu yana en yüksek seviye!
Hatimoğulları: "ABD ve İsrail, kanlı hesaplardan vazgeçmeli"
Hatimoğulları: "ABD ve İsrail, kanlı hesaplardan vazgeçmeli"
Galatasaray'da Asprilla gelişmesi! Paylaşımı tepki çekmişti
Galatasaray'da Asprilla gelişmesi! Paylaşımı tepki çekmişti
Özgür Özel: 12 liderle ilk mutabakata vardık
Özgür Özel: 12 liderle ilk mutabakata vardık
Macron, Trump ve Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı
Macron, Trump ve Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı
İsrail Gazze'de polis aracını bombaladı: Biri çocuk 4 kişi öldü
İsrail Gazze'de polis aracını bombaladı: Biri çocuk 4 kişi öldü
DEM Partili Hatimoğulları: ABD ve İsrail bölge üzerinde kanlı hesaplar yapmaktan vazgeçmelidir
DEM Partili Hatimoğulları: ABD ve İsrail bölge üzerinde kanlı hesaplar yapmaktan vazgeçmelidir
İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi! Elde edilen gelirle...
İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi! Elde edilen gelirle...
12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi
12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi
HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart
HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart