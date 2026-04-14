Macron, Trump ve Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan görüşmelerin yeniden başlatılmasını istediğini bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü ifade etti. Görüşmede, İslamabad'da askıya alınan müzakerelerin yeniden başlatılmasını, yanlış anlamaların giderilmesini ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesini istediğini belirten Macron, "Özellikle ateşkesin tüm taraflarca tam olarak uygulanması ve Lübnan'ı da kapsaması şarttır." ifadesini kullandı.

Macron, Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede, kısıtlama veya geçiş ücreti olmaksızın koşulsuz olarak yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için "çok taraflı ve savunma amaçlı" misyona katılmaya hazır ülkeleri bir araya getirecek bir konferansa ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan'da görüşmeler yapılmış, taraflar yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden anlaşmaya varamadan ayrılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Gazze'de polis aracını bombaladı: Biri çocuk 4 kişi öldü
İsrail Gazze'de polis aracını bombaladı: Biri çocuk 4 kişi öldü
DEM Partili Hatimoğulları: ABD ve İsrail bölge üzerinde kanlı hesaplar yapmaktan vazgeçmelidir
DEM Partili Hatimoğulları: ABD ve İsrail bölge üzerinde kanlı hesaplar yapmaktan vazgeçmelidir
İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi! Elde edilen gelirle...
İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi! Elde edilen gelirle...
12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi
12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi
HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart
HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart
Uganda ile ilk resmi temas! Türkiye geri adım sonrası ilk kez görüştü
Uganda ile ilk resmi temas! Türkiye geri adım sonrası ilk kez görüştü
Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürüp 8 gün eşinin cesediyle uyudu
Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürüp 8 gün eşinin cesediyle uyudu
BMW'nin küresel satışlarında düşüş
BMW'nin küresel satışlarında düşüş
Gözaltına alınanlar arasında oğlu da var! Tuncay Sonel'den 'Gülistan Doku' açıklaması
Gözaltına alınanlar arasında oğlu da var! Tuncay Sonel'den 'Gülistan Doku' açıklaması
Bakan Kurum: İklim değişikliği, doğrudan bir ekolojik beka meselesidir
Bakan Kurum: İklim değişikliği, doğrudan bir ekolojik beka meselesidir
İsrail, Gazze'de 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdi
İsrail, Gazze'de 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdi
İsrail sıraya Türkiye'yi koydu! ABD TV'sinde NATO ve İstanbul'u işgal ifşası
İsrail sıraya Türkiye'yi koydu! ABD TV'sinde NATO ve İstanbul'u işgal ifşası