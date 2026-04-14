Uganda ile ilk resmi temas! Türkiye geri adım sonrası ilk kez görüştü

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Kainerugaba'nın Türkiye'ye tehdit girişimleri ve garip talepleri sonrasında ilk temas resmen kuruldu. Kainerugaba'nın olay yaratan paylaşımlarını silmesiyle atılan geri adım sonrasında Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak, Uganda Dışişleri Bakanıyla görüştü.

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba’nın sosyal medya üzerinden Türkiye’ye yönelik akılalmaz taleplerde bulunması ve diplomatik ilişkileri kesme tehdidiyle başlattığı gerginlik yerini sükunete bıraktı.

"Twitter Generali" olarak da anılan Kainerugaba’nın paylaşımlarını sildiği süreçte, Uganda hükümetinden ilişkileri geliştirme yönünde ilk somut adım geldi.

UGANDA İLE RESMEN TEMAS KURULDU

Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakhar, Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Abubakhar, "Türkiye ve Uganda arasındaki ilişkiler güçlü kalacaktır. İlişkilerimizi daha da güçlendirmek ve ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Abubakhar ayrıca, 17 Nisan’da düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak istediğini ve mevkidaşı Hakan Fidan ile orada bir görüşme gerçekleştirmeyi arzuladığını dile getirdi.

Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ise görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Uganda’ya özellikle eğitim alanında destek vermeye hazır olduğunu belirterek ortak çıkarlar doğrultusunda hareket edileceğinin altını çizdi.

"TWİTTER GENERALİ"NİN PAYLAŞIMLARI

Aynı zamanda Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan ve halefi olarak gösterilen Muhoozi Kainerugaba, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den 1 milyar dolar nakit para talep etmiş ve taleplerinin karşılanmaması durumunda ilişkileri koparmakla tehdit etmişti. İran-İsrail gerilimi üzerinden de iddialı çıkışlar yapan Kainerugaba, bölgeye 100 bin ila 500 bin arasında asker gönderebileceğini ileri sürmüştü.

Ancak resmi veriler, Uganda’nın toplam askeri personelinin 45 bin, savunma bütçesinin ise sadece 1 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

GEÇMİŞTEKİ BENZER SKANDALLARI

Kainerugaba, daha önce de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye yönelik "100 inek başlık parası" teklifi ve teklifin reddedilmesi durumunda Roma’yı işgal etme tehdidiyle dünya gündemine gelmişti.

Uganda’nın gelecekteki lideri gözüyle bakılan Korgeneral Kainerugaba'nın, Türkiye'ye yönelik son paylaşımlarını sildikten sonra sessizliğe büründüğü gözlendi.