Çin'den ABD'ye abluka tepkisi: Tehlikeli ve sorumsuzca

Çin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını tehlikeli ve sorumsuz bir adım olarak nitelendirdi. Çin medyasında yer alan habere göre, Pekin yönetimi ablukanın kırılgan ateşkesi zedeleyeceğini ve boğazdaki güvenlik tehdidini artıracağını savundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uygulamaya koyduğu abluka kararına Çin'den sert tepki geldi. Çin Haber Servisi'nde yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Washington yönetiminin bu hamlesinin tehlikeli olduğunu ve sorumsuzca atıldığını kaydetti.

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sözcü Guo Jiakun, "Boğazdaki gerilimi hafifletecek koşulları ancak kapsamlı bir ateşkes yaratabilir" dedi. Ablukanın gerilimi daha da tırmandıracağına dikkat çeken Sözcü Guo, "Abluka halihazırda kırılgan olan ateşkesi baltalayacak ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini daha da tehdit edecektir" ifadelerini kullandı.

Tüm tarafları ateşkes anlaşmasına uymaya çağıran Sözcü Guo, diyaloğa odaklanılması ve boğazda normal seyrüseferin yeniden sağlanması için somut adımların atılması gerektiğini aktardı.

ASKERİ DESTEK İDDİALARI 'UYDURMA'

Çin'in İran'a askeri destek sağladığı yönündeki haberlerin tamamen uydurma olduğunu ileri süren Guo, Pekin'in askeri ihracat konusunda uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda ihtiyatlı ve sorumlu bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, "ABD bunu bahane ederek Çin'e ek gümrük vergisi uygulamakta ısrar ederse, Çin kararlılıkla karşı tedbirler alacaktır" dedi.