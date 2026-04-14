Çin'den ABD'ye abluka tepkisi: Tehlikeli ve sorumsuzca

Çin'den ABD'ye abluka tepkisi: Tehlikeli ve sorumsuzca

Çin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını tehlikeli ve sorumsuz bir adım olarak nitelendirdi. Çin medyasında yer alan habere göre, Pekin yönetimi ablukanın kırılgan ateşkesi zedeleyeceğini ve boğazdaki güvenlik tehdidini artıracağını savundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uygulamaya koyduğu abluka kararına Çin'den sert tepki geldi. Çin Haber Servisi'nde yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Washington yönetiminin bu hamlesinin tehlikeli olduğunu ve sorumsuzca atıldığını kaydetti.

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sözcü Guo Jiakun, "Boğazdaki gerilimi hafifletecek koşulları ancak kapsamlı bir ateşkes yaratabilir" dedi. Ablukanın gerilimi daha da tırmandıracağına dikkat çeken Sözcü Guo, "Abluka halihazırda kırılgan olan ateşkesi baltalayacak ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini daha da tehdit edecektir" ifadelerini kullandı.

Tüm tarafları ateşkes anlaşmasına uymaya çağıran Sözcü Guo, diyaloğa odaklanılması ve boğazda normal seyrüseferin yeniden sağlanması için somut adımların atılması gerektiğini aktardı.

ASKERİ DESTEK İDDİALARI 'UYDURMA'

Çin'in İran'a askeri destek sağladığı yönündeki haberlerin tamamen uydurma olduğunu ileri süren Guo, Pekin'in askeri ihracat konusunda uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda ihtiyatlı ve sorumlu bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, "ABD bunu bahane ederek Çin'e ek gümrük vergisi uygulamakta ısrar ederse, Çin kararlılıkla karşı tedbirler alacaktır" dedi.

Tekstil devi Settriko iflas etti
Kaldırımda yürüyen öğrencilere otomobil çarptı
Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Magyar telefonda görüştü
Umut Altaş hakkında yakalama kararı
Bakan Tekin'den Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Ayasofya'da provokasyon girişimi! Bayrak açan 2 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da...
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 17 Nisan'da Günay Restaurant'ta!
İran füzelerinin İsrail'de yol açtığı yıkım ortaya çıkıyor yaralı sayısı inanılmaz
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sadettin Saran kendisini susturmaya çalışan taraftara fena patladı!