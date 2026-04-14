İsrail sıraya Türkiye'yi koydu! ABD TV'sinde NATO ve İstanbul'u işgal ifşası

İRAN savaşının ardından İsrail'in hedefinde Türkiye var. Türkiye ile kapışmaya gücü yetmeyen İsrail bunun için ABD'yi sahaya sürmeye çalışıyor. Son dönemde NATO'dan çıkalım söylemlerinin sebebi de İsrail lobisinin marifeti çıktı. Amaç NATO üyesi Türkiye'ye saldırmak için ABD'nin NATO'dan çıkmasını sağlamak. ABD TV'sinde İsrail'in Türkiye planı ve İstanbul hedefi ifşa edildi.

Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerilim, ABD medyasında ekranlara taşındı. Bir haber programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında sosyal medya üzerinden yürütülen karşılıklı atışmaların perde arkasına ışık tutuldu.

"TÜRKİYE'Yİ İŞGAL İÇİN NATO'DAN ÇIKALIM"

Program sunucusu Türkiye'yi kastederek "NATO'daki en büyük ordulardan birinin İsrail'e böylesine sert tehditler savurmasının ne anlama geliyor" sorusunu yöneltti. Soruya yanıt veren The American Conservative dergisi İcra Direktörü Curt Mills, Washington'daki İsrail kulislerine ayna tuttu.

ABD içindeki sağ kanatta NATO'ya karşı büyüyen tepkinin bizzat İsrail lobisi tarafından Türkiye aleyhine manipüle edildiğini belirten Mills, şu ifadeleri kullandı:

-"Sanırım 2020'lerde, NATO'dan ayrılmanın neden doğru bir duruş olduğuna dair paneller göreceksiniz.



-Ancak bize sunulacak olan NATO'dan ayrılmamızın tek nedeni Türkiye'yi işgal edebilmemiz olacak. Açıkçası NATO'dan ayrılma nedenimiz bu olmamalı. O örgüte desteğimizi azaltmamızın nedeni açıkçası bu olmamalı.

-Fakat bence bizi bu yeni savaşların içine çekmek için manipüle etmeye çalışacak insanlar var."

İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE GÜCÜ YETMEZ

Mills'in analizinin odak noktasında, İsrail'in Türkiye'ye karşı tek başına böyle bir cephe açamayacağı gerçeği yer aldı. İsrail'in tek başına bu ölçekte bir gerilimi yönetmekte zorlanacağını ifade eden Mills, Tel Aviv yönetiminin Washington’dan doğrudan askeri ve lojistik destek talep edeceğini dile getirdi.

ASIL HEDEF İSTANBUL OLACAK

İran faktörünün aradan çıkması durumunda asıl hedefin İstanbul olacağını vurgulayan Mills, İsrail içindeki katı görüşlülerin (şahinlerin) planını şu ifadelerle aktardı:

-"Bence şu çok açık ki; İran dosyası tamamen kapandığında -ki bu çok büyük bir 'varsayım'-, İsrailli şahinler, ABD'nin yeni bir savaşta ya da en azından İstanbul'a karşı yeni bir saldırgan tutumda kendilerine yardım etmesini talep etmeye başlayacaklar."

TRUMP'IN SAĞ KOLU DA İFŞA ETMİŞTİ

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent de istifa ederken İsrail'in Türkiye planını ifşa edip şunları söylemişti:

-"Maalesef NATO’dan ayrılmamız, dış müdahalelerden kaçınmak için olmayacak; Türkiye ile İsrail Suriye’de sonunda karşı karşıya geldiğinde İsrail’in yanında yer alabilmek için NATO’dan ayrılacağız.

-Bu da, laik Suriye hükümetinin devrilmesine yardımcı olduktan ve yerine eski bir El Kaide/IŞİD liderini başkan olarak getirdikten sonra yaşanıyor. Ortadoğu’da hem yangını çıkaran hem de söndürmeye çalışan taraf olmayı bırakmanın zamanı geldi; buna değmiyor."