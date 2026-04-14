HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart

HSBC Yönetim Kurulu Başkanı Brendan Nelson, Orta Doğu’daki çatışmaların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki risklerini değerlendirdi. Nelson, enerji akışının normale dönmesi ve stagflasyon riskinin bertaraf edilmesi için acil bir barış anlaşmasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik belirsizliğin küresel ekonomi üzerindeki baskılarını mercek altına aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Brendan Nelson tarafından yapılan açıklamalar, enerji koridorlarındaki tıkanıklığın sadece bölgesel değil, dünya genelinde kalıcı bir ekonomik durgunluğa yol açabileceği uyarısını içeriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE 100 DOLARLIK PETROL SINIRI

Ekonomim'in haberine göre Brendan Nelson, küresel enerji arzının en hassas noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin fiyatlama mekanizmasını bozduğunu belirtti:

Küresel petrol ve doğal gaz akışının yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki kesinti endişeleri, enerji maliyetlerini yukarı yönlü tetikliyor.

Nelson, petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yakın seyretmesinin, küresel enflasyonu körüklerken aynı zamanda ekonomik faaliyetleri baskılayan "çift taraflı" bir tehdit oluşturduğunu hatırlattı.

STAGFLASYON RİSKİ KAPIDA

Çatışmanın ekonomik etkilerinin henüz tam olarak piyasalara yansımadığını savunan Nelson, büyüme ve ticaret tahminlerine ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Enerji maliyetlerindeki artışın, üretimin yavaşladığı bir ortamda enflasyonu yüksek tutmaya devam etmesinin "stagflasyon" senaryosunu güçlendirdiği belirtildi.

MERKEZ BANKALARI "BEKLE VE GÖR" MODUNA GEÇEBİLİR

Nelson, jeopolitik risklerin merkez bankalarının para politikası üzerindeki etkilerini de analiz etti:

Piyasa faizlerindeki artışın finansal koşulları zaten yeterince sıkılaştırdığını belirten Nelson; ABD (Fed), Avrupa (ECB) ve İngiltere (BoE) merkez bankalarının, enflasyon riskleri yüksek kalmasına rağmen bu yıl yeni faiz artırımları konusunda "beklemede" kalabileceği öngörüsünde bulundu.