Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürüp 8 gün eşinin cesediyle uyudu

Kastamonu'da, 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Eşinin nasıl öldürüldüğünü bilmediğini söyleyen B.C., "Uyandığımda boğazımda ve karnımda kesikler vardı. Tek hatırladığım, 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum. Ben öldürmedim. Kimin yaptığını bilmiyorum. Korktuğum için kimseye haber veremedim." dedi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan B.C. (29), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

"Sigarayı içtikten sonrasını hatırlamıyorum"

Sanık B.C, savunmasında, olay günü yaşananları hatırlamadığını öne sürdü.

Eşinin nasıl öldürüldüğünü bilmediğini iddia eden B.C, "Olaydan önce kapı komşum M.Ç'ye telefon açtım. Çarşıya inemeyeceğimi, eve gelirken ekmek ve sigara almasını söyledim. Kapıyı tıkladı, açtım ekmek ve sigarayı aldım, parasını da verdim. Sigarayı içtikten sonrasını hatırlamıyorum. Tahlillerimde uyuşturucu çıktı mı bilmiyorum. 4 gün kendimde değildim. Uyandığımda boğazımda ve karnımda kesikler vardı. Tek hatırladığım, 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum. Ben öldürmedim. Kimin yaptığını bilmiyorum. Korktuğum için kimseye haber veremedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanının, evde bulunan bıçakta DNA'sının tespit edildiğini hatırlatması üzerine B.C, "Ev işlerinde bıçak kullanıyorum. Bu yüzden parmak izim çıkmış olabilir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukatın, "4 gün boyunca kendinize gelemediğinizi söylüyorsunuz. 1,5 yaşındaki çocuğun bakımını kim sağlamış? Bunu açıklayabilir misiniz?" sorusu üzerine B.C, "Çocuğuma ben baktım evde. Ben babayım sonuçta, bilincimi kaybetsem de çocuğuma bakabilirim. Kendimde olmasam da hatırlamasam da çocuğuma bakabilecek durumdaydım." diye konuştu.

'Kızınızı alın, öldürürüz' dediler

Maktulün babası İ.Ç. ise kızlarıyla çok sık görüşmediklerini anlatarak, "Olaydan 3 ay önce sanığın annesi ve babası bizleri aradı. 'Kızınızı alın, öldürürüz' dediler. Kızımızı arayınca, 'Biz iyiyiz, bir sorunumuz yok' dedi. Biz de daha fazla üstelemedik." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

