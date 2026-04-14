BIST 14.155
DOLAR 44,73
EURO 52,81
ALTIN 6.872,20
HABER /  GÜNCEL

Gözaltına alınanlar arasında oğlu da var! Tuncay Sonel'den 'Gülistan Doku' açıklaması

Gülistan Doku cinayeti ile ilgili dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Sonel açıklamasında, “Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz" dedi.

Abone ol

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA 
Operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, onun eski polis olan üvey babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, Uğurcan Açıkgöz, Erdoğan Elaldı, dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok,⁠ Savaş Gültürk, Süleyman Önal, Celal Altaş,  ⁠Nurşen Arıkan, gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

VALİ SONEL'DEN TV100'E ÖZEL AÇIKLAMA 
Gülistan Doku cinayeti ile ilgili Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e ulaştı. Burhan, Sonel'e Gülistan Doku dosyasıyla ilgili ve hakkında ortaya atılan iddiaları sordu.

"BENİM OĞLUM GÜLİSTAN DOKU'YU TANIMAZ"
Sonel açıklamasında, “Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz.

Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum.

-Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanlar arasında oğlu da var! Tuncay Sonel'den 'Gülistan Doku' açıklaması - Resim: 0
GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Soruşturma dosyasına göre Gülistan Doku, o gün valilik karşısındaki duraktan minibüse bindi. Ancak minibüsten nerede indiği belirlenemedi. Aynı gün eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’la görüştüğü, telefonunun son sinyalinin ise Sarı Saltuk Viyadüğü hattında alındığı kayda geçti. İlk yıllarda dosyada “intihar” ihtimali öne çıkarıldı. Uzunçayır Barajı’nda aylar süren aramalar yapıldı. Buna rağmen Gülistan Doku’ya ait hiçbir iz bulunamadı. 

İlgili Haberler
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin araştırılacak Gülistan Doku soruşturmasında 13 gözaltı kararı! Listede eski valinin oğlu da var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gülistan Doku dosyası raftan indi, yeni gözaltıların arka planı ortaya çıktı! Gizli tanıktan şok sözler
Foto Galeri Gülistan Doku dosyası raftan indi, yeni gözaltıların arka planı ortaya çıktı! Gizli tanıktan şok sözler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum: İklim değişikliği, doğrudan bir ekolojik beka meselesidir
Bakan Kurum: İklim değişikliği, doğrudan bir ekolojik beka meselesidir
İsrail, Gazze'de 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdi
İsrail, Gazze'de 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdi
İsrail sıraya Türkiye'yi koydu! ABD TV'sinde NATO ve İstanbul'u işgal ifşası
İsrail sıraya Türkiye'yi koydu! ABD TV'sinde NATO ve İstanbul'u işgal ifşası
Allianz Türkiye'nin "Girişimciler Ofisi" programıyla 5 yılda 225 girişimci acentesini kurdu
Allianz Türkiye'nin "Girişimciler Ofisi" programıyla 5 yılda 225 girişimci acentesini kurdu
İsrail ordusuna Lübnan'da darbe!
İsrail ordusuna Lübnan'da darbe!
Eğitime 4 gün ara verildi! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı
Eğitime 4 gün ara verildi! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı
HDI Sigorta Contemporary Istanbul'un "Sigorta Ortağı" oldu
HDI Sigorta Contemporary Istanbul'un "Sigorta Ortağı" oldu
Getir'in yeni reklam filminin başrolünde yeni akıllı özellikler
Getir'in yeni reklam filminin başrolünde yeni akıllı özellikler
Netanyahu'nun ABD açıklaması İranlı yöneticilerin dilinde
Netanyahu'nun ABD açıklaması İranlı yöneticilerin dilinde
The Daily Telegraph Erdoğan haberini silip özür diledi
The Daily Telegraph Erdoğan haberini silip özür diledi
Kim bu CHP'li çok ünlü siyasetçi? Yılmaz Özdil ifşası : 'Ünlü bir siyasetçi bana geldi'
Kim bu CHP'li çok ünlü siyasetçi? Yılmaz Özdil ifşası : 'Ünlü bir siyasetçi bana geldi'
Çinli elektrikli araç üretici BYD'nin Şıncın'daki fabrikasının garajında yangın çıktı
Çinli elektrikli araç üretici BYD'nin Şıncın'daki fabrikasının garajında yangın çıktı