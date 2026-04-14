Gözaltına alınanlar arasında oğlu da var! Tuncay Sonel'den 'Gülistan Doku' açıklaması

Gülistan Doku cinayeti ile ilgili dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Sonel açıklamasında, “Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz" dedi.

Abone ol

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, onun eski polis olan üvey babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, Uğurcan Açıkgöz, Erdoğan Elaldı, dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok,⁠ Savaş Gültürk, Süleyman Önal, Celal Altaş, ⁠Nurşen Arıkan, gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

VALİ SONEL'DEN TV100'E ÖZEL AÇIKLAMA

Gülistan Doku cinayeti ile ilgili Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e ulaştı. Burhan, Sonel'e Gülistan Doku dosyasıyla ilgili ve hakkında ortaya atılan iddiaları sordu.

"BENİM OĞLUM GÜLİSTAN DOKU'YU TANIMAZ"

Sonel açıklamasında, “Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz.

Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum.

-Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım” ifadelerini kullandı.