Kim bu CHP'li çok ünlü siyasetçi? Yılmaz Özdil ifşası : 'Ünlü bir siyasetçi bana geldi'

SÖZCÜ'deki görevinden istifa eden Yılmaz Özdil Youtube yayınlarında CHP'yle yaşadıklarını ifşa ediyor. Yılmaz Özdil bugün yaptığı yayında kendisine CHP'li bir ünlü siyasetçinin gelip, aba altından sopa gösterdiğini söyledi. Yılmaz Özdil tanımlamalar yaptı ama isim vermedi. Elinde belgeler olduğunu söyledi.

Yılmaz Özdil Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla CHP'lileri rahatsız etmeye devam ediyor. Bu kez kendisine CHP'den gelen 2 siyasetçiyi ve yapılan 'tehdidi' ifşa etti. Yılmaz Özdil bu siyasetçilerden birinin ünlü olduğunu ama halkın pek tanımadığını, diğer kişinin ise çok ünlü ve halk tarafından tanınan bir siyasi olduğunu söyledi. Yılmaz Özdil bu CHP'li siyasetçileri tasvir etti ama isim vermedi. Elinde belgeler olduğunu belirtip 'az sabır' diyerek vakti gelince açıklayacağını söyledi.

İşte Yılmaz Özdil'in anlattıkları:

-Ünlü bir siyasetçi bana geldi. Ünlü diyoruz ama halk pek tanımıyor halkta bir karşılığı yok. Ama medya dünyası çok yakından tanıyor.

-Bana geldi, bir teklifte bulundu. Sosyal medyadaki gücünü de anlatarak aba altından sopa gösterdi. -Ben bu teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğimi söyledim. Asla kabul etmiyorum, asla da etmem dedim.

-2023 seçiminde de aynısını yaptınız, çok yanlış yapıyorsunuz. CHP'li gibi görünüp CHP'Ye zarar veriyorsunuz dedim. Teklifi reddettim. Tık ertesi sabah benim hakkımda karalama kampanyası başladı. Bu anlattığım diyaloğun tanıkları var mı evet var. Herkesin gözü önünde oldu.

CHP'Lİ ÇOK ÜNLÜ SİYASETÇİ

-Yetmedi bir başka çok ünlü siyasetçi, onun toplumunda bir karşılığı var. Cep telefonundan Whatsapap mesajıyla beni açıkça tehdit etti. Onların istediği gibi yayın yapmazsam boykot kampanyası başlatacakları yönünde tehdit etti.

TIK ERTESİ SABAH BAŞLADI...

-Ben dedim ki sizin istediğiniz gibi gazetecilik yapmam kardeşim. Elinizden geleni ardınıza koymayın dedim. Tık hakikaten ertesi sabah benim hakkımda boykot kampanyası başladı.

-Bu anlattıklarımın hem tanıkları var hem de bende belge olarak cep telefonu whatsapp mesajları var. Bu anlattıklarımı zihinler netleştiğinde tanıklarıyla whatsapp mesajlarıyla anlatacağım. Az sabır... Şimdi küfür edenler insan içine çıkamayacak.

