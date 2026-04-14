Kaldırımda yürüyen öğrencilere otomobil çarptı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 öğrenci kaldırımda yürüdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
M.M.C'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali K. (17) ve Ahmet Çınar Ü'ye (11), ardından ağaçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Ali K, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Çınar Ü. de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan Muhammed Ali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.