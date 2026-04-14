BIST 14.177
DOLAR 44,73
EURO 52,82
ALTIN 6.905,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ayasofya'da provokasyon girişimi! Bayrak açan 2 kişi tutuklandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı. Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu görüldü.

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
