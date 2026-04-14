Sadettin Saran kendisini susturmaya çalışan taraftara fena patladı!

Sadettin Saran kendisini susturmaya çalışan taraftara fena patladı!

Katıldığı organizasyonda konuşması sık sık tezahüratlarla bölünce kontrolü ele alan Sadettin Saran, sabrının sınırlarını zorlayan kalabalığa karşı salonun havasını bir anda değiştiren sert bir çıkış yaptı. Hem şaşkınlık hem de gerginlik yaratan o anlarda, "Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan" diyerek taraftarları azarlayan Saran'ın bu uyarısı, ortamda kısa süreli bir sessizliğe neden olurken sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale’de yaptırdığı spor salonunun açılışında yaptığı konuşmayla gündem oldu. Saran’ın konuşması sırasında tezahürat yapan taraftarlara verdiği esprili tepki gülüşmelere neden oldu.

TEZAHÜRATA ESPRİLİ ÇIKIŞ

Konuşma yaptığı sırada tezahüratlarla sözünün kesilmesi üzerine Genç Fenerbahçeliler grubuna seslenen Saran, "Bak bir daha almam sizi maçlara. Bir durun la, çocuklar için buradayız" ifadelerini kullandı. Bu sözler, orada bulunanlar tarafından gülüşmelerle karşılandı.

"BİR HAYALİ AÇIYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Saran, yapılan yatırımın sadece bir spor salonu olmadığını vurguladı. “Sadece bir spor salonu açmıyoruz. Bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz” diyen Saran, Anadolu gençliğine fırsat verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

GENÇLERE MESAJ: SPOR HAYAT DEĞİŞTİRİR

Sporun disiplin ve özgüven kazandırdığını belirten Saran, tesisin yalnızca spor yapmak isteyenler için değil, hayal kuran gençler için de önemli bir kapı olacağını ifade etti. Amaçlarının sadece sporcu yetiştirmek değil, ülkeye faydalı bireyler kazandırmak olduğunu söyledi.

"ANADOLU’YA İNANCIMIN SOMUT HALİ"

Kırıkkale’ye yapılan yatırımın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Saran, “Bu benim için bir bina değil, Anadolu’ya duyduğum inancın somut halidir” dedi. Gençlere fırsat verilmesi halinde büyük başarılar elde edileceğini vurguladı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI DA VERDİ

Konuşmasının sonunda Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefinden de bahseden Saran, “Kırıkkale’nin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de mart ayından bu yana en yüksek seviye!
Bitcoin'de mart ayından bu yana en yüksek seviye!
Hatimoğulları: "ABD ve İsrail, kanlı hesaplardan vazgeçmeli"
Hatimoğulları: "ABD ve İsrail, kanlı hesaplardan vazgeçmeli"
Galatasaray'da Asprilla gelişmesi! Paylaşımı tepki çekmişti
Galatasaray'da Asprilla gelişmesi! Paylaşımı tepki çekmişti
Özgür Özel: 12 liderle ilk mutabakata vardık
Özgür Özel: 12 liderle ilk mutabakata vardık
Macron, Trump ve Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı
Macron, Trump ve Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı
İsrail Gazze'de polis aracını bombaladı: Biri çocuk 4 kişi öldü
İsrail Gazze'de polis aracını bombaladı: Biri çocuk 4 kişi öldü
DEM Partili Hatimoğulları: ABD ve İsrail bölge üzerinde kanlı hesaplar yapmaktan vazgeçmelidir
DEM Partili Hatimoğulları: ABD ve İsrail bölge üzerinde kanlı hesaplar yapmaktan vazgeçmelidir
İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi! Elde edilen gelirle...
İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi! Elde edilen gelirle...
12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi
12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi
HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart
HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart
Uganda ile ilk resmi temas! Türkiye geri adım sonrası ilk kez görüştü
Uganda ile ilk resmi temas! Türkiye geri adım sonrası ilk kez görüştü
Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürüp 8 gün eşinin cesediyle uyudu
Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürüp 8 gün eşinin cesediyle uyudu